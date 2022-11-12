При жизни это был красный сверхгигант приблизительно в 530 раз больше Солнца.

Ученым удалось проследить за вспышкой сверхновой при помощи снимков космического телескопа Хаббл. Они изучили три случайно сделанных снимка, которые показывают, как около 11,5 млрд лет назад умирала звезда.

Изначально команда ученых под руководством Ванлея Чена из Университета Миннесоты искала гравитационные линзы — массивные тела, которые своей гравитацией искривляют пространство-время, позволяя исследователям использовать их как космическое увеличительное стекло.

В 2010 году космический телескоп Хаббл сделал несколько снимков скопления галактик Abell 370. Этот объект интересовал ученых именно потому, что он является идеальной гравитационной линзой. Однако присмотревшись к изображениям, они заметили три снимка, на которых видно сверхновую звезду, то есть звезду, которая находилась на финальном этапе своей эволюции.

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Исследование показало, что при жизни это был красный сверхгигант приблизительно в 530 раз больше Солнца.

Первое изображение из серии было сделано Хабблом всего через шесть часов после начала вспышки сверхновой. Второе и третье — примерно через 10 и 30 дней после взрыва соответственно.

Изучив свет, исходящий от умершей звезды, астрономы оценили возраст сверхновой примерно в 11,5 млрд лет. Это делает ее одной из самых старых и самых далеких сверхновых, которые мы когда-либо видели.

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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