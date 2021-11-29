Объект на фото принадлежит к парным галактикам, но его большая соседка находится за пределами поля зрения Хаббла.

Космический телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики NGC 1317 в созвездии Печи (лат. Fornax).

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) и усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS).

Этот объект расположен на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Отмечается, что NGC 1317 относится к парным галактикам, но ее большая соседка NGC 1316 находится за пределами поля зрения Хаббла.

Впрочем, на этом изображении кроме NGC 1317 наблюдаются два объекта из очень разных частей Вселенной.

Яркая точка, окруженная перекрестным рисунком, - это звезда из нашей собственной галактики, окруженная дифракционными шипами, в то время как более красное удлиненное пятно - это галактика, находящаяся далеко за пределами NGC 1317.

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп Hubble сделал фото "тройной" галактики SGAS 0033+02, которая расположена в созвездии Рыбы. Эта галактика появляется на одном фото три раза.

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Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий