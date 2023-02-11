Ученый отметил, что второе землетрясение произошло на линии разлома, которая вовсе не была сейсмоактивной.

Два сильных землетрясения в одном месте через короткий промежуток времени с научной точки зрения является "удивительным" и "редким" феноменом.

Об этом заявили сейсмологи из США, передает Анадолу. Исследователь физики землетрясений Университета Южной Калифорнии Сильвен Барбо отметил, что землетрясения в Турции и Сирии по многим показателям можно назвать "удивительным" природным феноменом.

"Произошли два мощных землетрясения с небольшой разницей во времени. Они произошли на двух разных линиях разлома, близко расположенных друг к другу. Подобное не происходило в известном нам прошлом", — сказал он.

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При этом Барбо отметил, что второе землетрясение и вовсе произошло на линии разлома, которая не была сейсмоактивной.

"Мы называем такую линию разлома "призраком". Она была пассивна на протяжении истории. По нашим данным, землетрясений здесь не ожидалось. Однако внезапно произошло землетрясение магнитудой 7,6", - сказал он.

Американский ученый отметил, что в Турции, и в Восточной Анатолии множество линий разлома. "Первое землетрясение произошло на Восточно-Анатолийской линии разлома. Это граница между Анатолией и востоком. Она связана с двумя другими большими линиями разлома. Одна из них Северно-Анатолийская, образовалась в 1999 году. Вторая линия направлена на юг. Это землетрясение может привести к новым землетрясениям, на других линиях разлома", - пояснил специалист.

Исследователь в области ущерба от землетрясений Геологической службы США Дэвид Шелли также напомнил, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне. "Страна располагается на трех тектонических плитах. Здесь проходят множество активных линий разлома. Произошедшие землетрясения были очень сильными. Это очень редкие природные явления", - сказал он.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 24 тыс. В частности, в Турции погибли 20 тыс. 655 человек, в Сирии - 3 553 в Сирии.

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