Ученый отметил, что сейчас сложно точно сказать на сколько сдвинулась Анатолийская плита.

Сдвиг Анатолийской литосферной плиты в результате землетрясения в Турции может оказаться больше чем 3 метра.

Об этом сказал изданию Анадолу глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони. Он уточнил, что масштабы прояснятся после детального анализа данных со спутников.

"Анатолийская плита движется на юго-запад каждый день на несколько микрон, а в конце года получается уже несколько сантиметров", - пояснил он.

Видео дня

Доглиони отметил, что в точке, которая стала эпицентром землетрясения, десятилетиями накапливалась энергия. И в определенный момент эта точка больше не смогла удерживать энергию и "на фоне движения Анатолийской плиты, энергия высвободилась".

Ученый отметил, что сейчас сложно точно сказать на сколько сдвинулась Анатолийская плита. Он подчеркнул, что когда будут получены спутниковые данные, тогда и появятся и более точные показатели

"По нашим расчетам и первичным оценкам Геологической службы США, сдвиг по данному отрезку составил 3 метра, но затем трещина распространилась и сдвиг продолжился. Данные однозначно увеличатся", - прогнозирует ученый.

Доглиони отметил, что ученым нужно больше инструментов для изучения и понимания природы землетрясений.

Землетрясение в Турции

В Турции и Сирии 6 февраля произошло сильное землетрясение силой более 7 баллов. Впоследствии были десятки повторных толчков.

По последним данным, в результате стихии погибли более 15 тыс. человек в обеих странах: в Турции - более 12,4 тыс. человек, в Сирии - около 2,9 тыс.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял решение об оказании гуманитарной помощи Турции. На помощь также отправился отряд украинских спасателей и необходимая техника.

Вас также могут заинтересовать новости: