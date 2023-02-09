Провинция Шанлыурфа стала первой провинцией, где решено завершить поиски выживших.

В турецкой провинции Шанлыурфа завершены поисково-спасательные работы. Она стала первой провинцией, где свернули поиск пострадавших от землетрясения.

В Управлении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили, что отряды спасателей из Шанлыурфы отправлены в другие прострадавшие районы, передает издание Анадолу.

Напомним, в ходе спасательной операции в городе Шанлыурфа спустя 53 часа после разрушительных землетрясений спасли из-под завалов годовалого ребенка. Его удалось вызволить из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома. После первой помощи его отвезли в больницу. Также в Шанлыурфе спустя 47 часов из-под завалов спасли шестилетнего мальчика. Он ранен, его доставили в больницу.

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Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля в юго-восточной част Турции произошло два землетрясения силой более семи баллов.

Число погибших, по последним данным, уже составило 12,8 тыс. человек. В связи с этим в стране объявлен недельный национальный траур.

По последним данным, в пострадавших сирийских провинциях Ракка, Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия погибло более 2,8 тыс. человек.

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