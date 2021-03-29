После открытия в 2004 году астероид Апофис был определен как один из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Радарные наблюдения исключили вероятность столкновения с Землей астероида Апофис в 2068 году.

После открытия в 2004 году астероид 99942 Апофис был определен как один из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей, пишет НВ со ссылкой на phys.org.

Результаты новой кампании радиолокационных наблюдений в сочетании с точным анализом орбиты помогли астрономам сделать вывод об отсутствии риска столкновения Апофиса с нашей планетой в течение как минимум столетия.

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Апофис имеет диаметр около 340 метров. Он стал известным как астероид, который может представлять серьезную угрозу для Земли, после того, как астрономы предсказали, что в 2029 году он подлетит очень близко к Земле. Риск столкновения Апофиса с нашей планетой в 2029 году был позже исключен. Также исключен потенциальный риск столкновения в 2036 году, когда астероид снова пролетит близко к Земле. Однако небольшая вероятность столкновения в 2068 году все еще оставалась.

В ночь с 5 на 6 марта этого года Апофис совершил дальний пролет над Землей. Астрономы воспользовались этой возможностью и провели радиолокационные наблюдения, чтобы уточнить оценку его орбиты вокруг Солнца с высочайшей точностью. Это позволило им с уверенностью исключить любой риск столкновения в 2068 году и намного позже.

"Столкновение в 2068 году больше не является вероятным, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения, по крайней мере, в ближайшие 100 лет", - сказал Давид Фарноккиа из Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS).

"При поддержке недавних оптических наблюдений и дополнительных радиолокационных наблюдений неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год. Это значительно улучшило знание его местоположения в 2029 году, что дает больше уверенности в его будущем движении. Так что теперь мы можем удалить Апофиса из списка рисков", - подчеркнул астроном.

Получить последние расчеты траектории полета Апофиса астрономам помогла 70-метровая радиоантенна Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network) в Голдстоуне (Калифорния, США).

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"Хотя Апофис недавно сблизился с Землей, она все еще находилась на расстоянии почти 17 млн км. Даже в этом случае мы смогли получить невероятно точную информацию о расстоянии с точностью около 150 метров", - сказала ученый Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) Марина Брозович, руководившая радиолокационным исследованием.

Отмечается, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит на расстоянии менее 32000 км от поверхности нашей планеты. Это ближе, чем расстояние до геостационарных спутников (более 35 тыс. км). Во время этого сближения 2029 года Апофис будет виден наблюдателям в Восточном полушарии Земли без помощи телескопа или бинокля.

"Когда я начал работать с астероидами после колледжа, Апофис был образцом опасных астероидов. Есть определенное чувство удовлетворения, что он удален из списка рисков, и мы с нетерпением ждем научных открытий, которые мы сможем раскрыть во время его близкого приближения в 2029 году", - сказал Фарноккиа.

Что известно об астероиде Апофис

Апофис - сближающийся с Землей астероид, назван в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы. Он был открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне.

Астероид имел высокую оценку угрозы столкновения с Землей по шкале Торино. После дополнительных исследований уровень угрозы был уменьшен с четвертого (тесное сближение, требует внимания астрономов) до нулевого (опасности нет).

NASA оценило количество энергии, которая высвободится, если Апофис столкнется с Землей, в 500 мегатонн. Для сравнения, энергия Тунгусского метеорита оценивается в 10-40 мегатонн, мощного испытания ядерного оружия - 50 мегатонн, а извержение вулкана Кракатау - 200 мегатонн.

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Автор: Александр Топчий