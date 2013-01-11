В NASA уверяют, что астероид Апофис не врежется в Землю

Днем ранее американские эксперты пристально наблюдали за прохождением "небесного странника" в 15 млн километров от Земли. Полученные данные позволили им прийти к выводу о том, что изначальные прогнозы о возможном столкновении через 23 года теперь неактуальны. "Определенно, подобную перспективу в 2036 году можно исключить", - заявил в этой связи руководитель программы НАСА по изучению космических объектов, сближающихся с Землей, Дональд Йеоманс. По его словам, астероид действительно пролетит не так далеко, но опасности для землян он представлять не будет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Апофис, названный так в честь древнеегипетского бога-разрушителя, имеет в поперечнике около 300 метров. Открывшие его восемь лет назад сотрудники Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадине /штат Калифорния/ тогда оценивали вероятность столкновения с Землей примерно 13 апреля 2036 года как 1 к 45000. "Шансы столкновения, как мы их оцениваем сейчас, составляют менее 1 к 1 млн. Это позволяет нам уверенно заявить, что такое" развитие событий "в 2036 году исключено", подчеркнул Йеоманс. По его словам, в обозримом будущем интерес НАСА к астероиду будет носить "чисто научный характер".

Если бы Апофис столкнулся с Землей, то это могло бы привести к возникновению цунами и масштабным разрушениям в районе падения.