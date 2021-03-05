Ширина астероида практически 370 метров.

К Земле приближается астероид 99942 Апофис, названный так в честь древнеегипетского бога хаоса.

Об этом сообщает Forbes.

Как сообщается, огромный астероид пролетит мимо Земли в ночь с 5 на 6 марта.

Обнаруженный в 2004 году Апофис - это астероид шириной около 370 метров, который вращается вокруг Солнца каждые 324 дня и приближается к Земле каждые десять лет.

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По данным ученых, существует шанс в 2,7%, что Апофис столкнется с Землей 13 апреля 2029 года. В этот день астероид может оказаться на расстоянии 31200 километров от Земли и быть видимым невооруженным глазом. Это будет самый близкий подход одного из крупнейших астероидов, пересекающих орбиту Земли в следующем десятилетии.

"Если Апофис ударит Землю, результаты будут катастрофическими", - сказал Франк Маркис, старший астроном Института SETI и главный научный сотрудник Unistellar.

Если астероид величиной с Апофис столкнется с Землей, это будет событие, которое случается раз в 80000 лет, и грандиозная катастрофа.

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Автор: Екатерина Лиманская