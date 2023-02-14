Таким образом украинские ученые поздравили всех с Днем святого Валентина.

В День святого Валентина украинские полярники со станции академик Вернадский показали фотографии влюбленных пингвинов.

Поздрасление с празднком украинские ученые разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. "Любовь несомненно победит. Война разлучила тысячи влюбленных людей. Много кто сейчас далеко от своих половинок, которые героически держат фронт, и очень скучают по ним", - написали полярники.

Чтобы поднять настроение в этот день и поздравить украинцев, полярники собрали коллекцию снимков влюбленных пингвинов.

Видео дня

"Чтобы в этот день вы улыбнулись, мы попросили наших биологов собрать небольшую коллекцию фото влюбленных пингвинов. Верим, что любовь и добро, несомненно, победят зло и темноту. Пусть все наши любимые возвращаются к нам как можно быстрее - с миром и Победой", - сказано в сообщении.

Снимки животных сделали Сергей Глотов и Марта Дзиндра.

Работа станции "Академик Вернадский"

Полярники рассказали, что неподалеку украинской станции начался настоящий пингви-бум: малыши пингвинов начали вылупляться из яиц в разных частях острова. Также они опубликовали фотографии первого детеныша, родившегося в этом сезоне.

Месяц назад возле украинской станции был установлен новый снежный рекорд – уровень снега достиг отметки 345 см.

А в сентябре 2022 года полярники показали первых в этом сезоне детенышей тюленей. Путем открытого голосования им выбрали имена - малышей назвали Мирко и Мрия.

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