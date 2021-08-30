На поверхность спутника Земли планируют доставить технику для осуществления научных исследований.

Украинско-британская компания Spacebit планирует в 2022 году совершить свою первую миссию на Луну, во время которой на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований.

Об этом во время пресс-конференции заявил основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк, передает корреспондент УНИАН.

"Мы это будем делать не одни, мы это будем делать с рядом предприятий Украины, а также с мировыми партнерами. Мы летим на программе NASA Clips вместе с компанией Astrobotic Technology. Запуск будет выполнять компаний ULA. Это будет не только первая миссия для Украины, но и первая миссия для Америки за долгие годы", – сказал он.

Читайте такжеИлон Маск уточнил новую дату полета на ЛунуПо словам Танасюк, во время миссии среди прочего будет исследован уровень радиации на Луне.

"Эти научные инструменты, которые мы отправляем – камера, сенсоры радиации, они изготавливаются непосредственно на территории Украины, они тестируются украинскими инженерами и будут потом протестированы украинскими заводами, такими как "Меридиан" и КБ "Южное", – добавил он.

Напомним, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обнародовало для проведения консультаций с общественностью проект Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы планирует запустить в космос семь спутников.

Кроме того, в этом году Украина планирует запустить спутник "Сич-2-1".

Автор: Дмитрий Шварц