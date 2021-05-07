Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты. Она может упасть на Землю уже завтра, 8 мая.

Министерство обороны США в настоящий момент не планирует сбивать китайскую ракету-носитель, которая вскоре упадет на Землю.

Об этом сообщает DW.

Как сообщается, обломки ракеты достигнут Земли 8 либо 9 мая. Точное место падения предсказать сложно.

"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин.

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Одновременно он косвенно обвинил Пекин в халатности. "Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - подчеркнул глава Пентагона.

Неудачный запуск китайской ракеты: что известно

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны.

Главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю.

По прогнозам, ракета может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз.

Ракета падает на Землю со скоростью около 29000 километров в час.

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Автор: Екатерина Лиманская