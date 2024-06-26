Полезной нагрузкой стал метеорологический аппарат нового поколения GOES-U.

В среду, 26 июня компания Илона Маска осуществила удачный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Об этом SpaceX сообщила в социальной сети X (ранее - Twitter).

Ракета вывела на орбиту метеорологический спутник GOES-U, который будет эксплуатировать Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов.

Боковые ускорители Falcon Heavy совершили почти синхронную посадку на площадки на мысе Канаверал через несколько минут после запуска носителя. Оба разгонных блока использовали впервые.

Видео дня

Наиболее важным для компании SpaceX стало то, что ракета осуществила свой юбилейный десятый запуск. Первый старт она выполнила в 2018 году: все запуски Falcon Heavy оказались успешными.

Ракета имеет возможность повторного использования первой ступени и боковых ускорителей и является одним из крупнейших носителей в истории мирового космического ракетостроения. На низкую опорную орбиту она может вывести почти 64 т полезной нагрузки.

SpaceX замахивается на новую революцию

Уже скоро компания Илона Маска планирует ввести в эксплуатацию еще более мощную космическую систему, которая получила название Starship. В отличие от предыдущих ракет SpaceX (в частности, Falcon Heavy) она будет полностью многоразовой.

Последний на сегодня тестовый старт Starship выполнили в июне: он оказался полностью удачным.

А недавно компания SpaceX спрогнозировала впечатляющие темпы строительства космической системы нового поколения.

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