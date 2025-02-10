Исследователи подозревают, что, поскольку они провели только пилотный проект, другие еще не исследованные места принесут такую ​​же щедрость.

В ходе пилотных раскопок в иракской пустыне было обнаружено более 850 артефактов каменного века возрастом до 1,5 миллионов лет, что проливает новый свет на эволюцию человека на Аравийском полуострове.

Как пишет Interesting Engineering, международная группа исследователей отправилась в иракскую пустыню в ноябре и декабре, чтобы изучить археологический потенциал этого района.

Сосредоточившись на районе, где в плейстоцене когда-то располагалось большое озеро, они обнаружили богатый материал из палеолита, от ручных топоров возрастом более миллиона лет до леваллуазских отщепов возрастом около 300 000-50 000 лет.

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Вернувшись с настоящей находкой из нашего доисторического прошлого, археологи расширят свое исследование, чтобы проанализировать артефакты и получить более глубокое представление о наших самых древних предках на Аравийском полуострове.

Отмечается, что предупреждение о безопасности задержало их предварительную работу на год, но в ноябре и декабре они наконец смогли углубиться в геоморфологическую историю иракской пустыни. Они стремились оценить, могут ли какие-либо останки древнего и среднего палеолита быть скрыты под песком.

Ученые обнаружили семь палеолитических памятников, в которых хранилось 850 сокровищ, датируемых более миллиона лет назад, поэтому "полевые работы были очень успешными". Исследователь Элла Эгбертс добавила:

"Один участок был выбран для систематического обследования, чтобы определить пространственное распределение палеолитического материала и провести предварительный технологический и типологический анализ".

Исследователи подозревают, что, поскольку они провели только пилотный проект, другие еще не исследованные места принесут такую ​​же щедрость, "несомненно".

Но то, что им уже удалось собрать, хотя и небольшое, но огромное: свидетельства раннего землепользования человека. После такого успешного пробного запуска они планируют расширить свои исследования и продолжить раскопки невероятно древнего прошлого иракской пустыни.

"Затем мы хотим интегрировать новые идеи, которые мы приносим из Ирака, в более широкое понимание эволюции и поведения человека на Аравийском полуострове", - отметили исследователи. Эгбертс сказала:

"Иракский государственный совет по древностям и наследию ценит нашу работу и призывает нас продолжать. Следующим шагом будет получение финансирования, с помощью которого я, надеюсь, смогу реконструировать изменения окружающей среды плейстоцена и раннее присутствие и поведение человека в Западной пустыне".

Новости археологии

Ученые расшифровывают древний свиток, один из сотен, обугленных дотла во время извержения Везувия в 79 г. н. э. Артефакт, хранящийся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета в Соединенном Королевстве, является пятым неповрежденным свитком Геркуланума, который будет виртуально развернут в рамках Vesuvius Challenge. Этот конкурс призван ускорить расшифровку свитков, которые образуют беспрецедентный запас информации о Древнем Риме и Греции.

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