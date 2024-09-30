С помощью научных методов исследователи сделали вывод, что люди заселили Арктику еще 39 тыс. лет назад.

Анализирующие надрезы на шкуре мамонта возрастом 39 тыс. лет, ученые обнаружили самое раннее свидетельство присутствия человека в Арктике.

Из-за серии интригующих отметин на молодой шкуре мамонта Юки, исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, попыталось оценить, были ли они сделаны человеком, пишет Interesting Engineering.

Археологические записи показывают, что свидетельства присутствия людей в Арктике исчезают через 35 тыс. что делает эти выводы особенно значимыми. После серии экспериментов исследователи определили, что доисторические люди действительно проделали эти разрезы, что делает Юку, шерстистого мамонта, бесценной реликвией прошлого, помимо ее замечательной сохранности.

Видео дня

При изучении шкуры Юки ученые допустили, что пещерные львы могли оставить следы соих когтей на мамонте. Повреждения меха мамонта и отсутствующие части кожи указывают на нападение хищника, а его "частично съеденные" останки сохранились в вечной мерзлоте, защищая его от дальнейшего поедания.

Однако, было также выявлено перерезанное сухожилие, а точные надрезы вдоль позвоночника и глазниц явно были сделаны человеком. Эти доказательства дают критически важное представление о ранней человеческой деятельности, связанной с мифическим шерстистым мамонтом.

"Результаты экспериментальной работы показали, что они имеют определенные трасологические характеристики, которые четко отличают их от травм, нанесенных животными", - говорится в исследовании.

С помощью научных методов исследователи сделали вывод, что люди заселили Арктику еще 39 тыс. лет назад. Кроме того, время порезов предполагает, что они были сделаны незадолго от смерти шерстистого мамонта, что делает Юку "древнейшим доказательством проникновения человека в арктическую зону", - заключили ученые.

Другие научные новости о мамонте Юка

Команде ученых из Японии удалось "разбудить" клетки мамонта Юка - молодой самки шерстистого мамонта, жившей в Якутии. Это дает надежду на то, что давно вымершее животное удастся клонировать и вернуть этот вид к жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: