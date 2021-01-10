Это обновление прошлогодней модели Galaxy Chromebook, дебютировавшей на CES 2020 и запомнившейся, в числе прочего, яркой оранжевой расцветкой.

Компания Samsung представила премиальный сверхтонкий хромбук класса 2-в-1 Samsung Galaxy Chromebook 2, созданный по программе Intel Project Athena.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Это обновление прошлогодней модели Galaxy Chromebook, дебютировавшей на CES 2020 и запомнившейся, в числе прочего, яркой оранжевой расцветкой.

Новая модель отличается обновленным дизайном — в основной цвет теперь окрашен весь корпус, включая боковые грани (клавиатурный блок модели второго поколения остался нейтрально-черным).

Также новинка получила улучшенные характеристики и выделяется в первую очередь экраном — Samsung Galaxy Chromebook 2 стал первым хромбуком с экраном QLED диагональю 13,3 дюйма. В данном случае применяется сенсорная панель разрешением 1920×1080 пикселей, тогда прошлогодняя модель оснащалась экраном OLED 4K UHD. Помимо поддержки ввода пальцами для работы с экраном можно использовать стилус USI Pen (Universal Stylus Initiative) с распознаванием 4096 уровней силы нажатия.

Оснащение Galaxy Chromebook 2 также включает стереофонические громкоговорители суммарной мощностью 10 Вт с поддержкой функции Smart AMP, слот для карт microSD, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, веб-камеру 720p и парочку портов USB.

Емкостью аккумулятора Galaxy Chromebook 2 составляет 45,5 Вт·ч, чего должно быть достаточно для 14 часов автономной работы. Толщина корпуса составляет всего 13,9 мм, масса — 1220 граммов.

Базовая версия ноутбука построена на базе энергоэффективного 15-ваттного Intel Celeron 5205U (2 ядра/2 потока, 1,9 ГГц) с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — положительным моментом здесь является доступная цена в 550 долларов, тогда как оригинальная модель Galaxy Chromebook стоила минимум 1000 долларов. За доплату в 150 долларов можно получить версию с более производительным чипом Intel Core i3 10110U (2 ядра/4 потока, 2,1/4,1 ГГц), 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Новинки

9 декабря 2020 года в сеть попали короткие тизер-ролики из официальных рекламных материалов Samsung, демонстрирующие финальный дизайн грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S21.

Также сообщалось, что в январе 2021 года будет анонсирована флагманская серия Galaxy S21, которая получит поддержку стилуса S Pen.

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Автор: Елена Коваленко