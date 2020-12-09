В основных камерах Galaxy S21 и Galaxy S21+ по три фотомодуля, тогда как блок старшей модели Galaxy S21 Ultra насчитывает целых пять модулей, включая перископический с характерным прямоугольным входным окном.

В сеть попали короткие тизер-ролики из официальных рекламных материалов Samsung, демонстрирующие финальный дизайн грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, которые представят уже в следующем месяце.

Об этом сообщает Android Police со ссылкой на инсайдера Макса Вейнбаха.

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Как и ожидалось, будет три модели: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Как пишет издание, ролики не только подтверждают дизайн в целом, но и позволяют оценить детали, в особенности новое оформление камеры — «квадрокруг», используемый в последних сериях Galaxy S и Galaxy Note, вот-вот заменит декоративная накладка в левом верхнем углу, «заходящая» на боковую и верхнюю грани.

Она явно предназначена для того, чтобы скрыть выступающие модули камеры.

В основных камерах Galaxy S21 и Galaxy S21+ по три фотомодуля, тогда как блок старшей модели Galaxy S21 Ultra насчитывает целых пять модулей, включая перископический с характерным прямоугольным входным окном.

S21 Ultra выделяется изогнутым экраном на фоне плоских дисплеев S21 и S21 Plus, а приставка «5G», которая явным образом указывает на поддержку соответствующей технологии, присутствует в названиях всех моделей. Также утечка подтверждает новый фиолетовый цвет (Phantom Violet).

Для восстановления в памяти других деталей касательно смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra необходимо обратиться к более ранним утечкам, которые приписывают им экраны диагональю 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно, поддержку частоты 120 Гц, SoC Snapdragon 888 или Exynos 2100 в зависимости от региона и аккумуляторы емкостью 4000, 4800 и 5000 мА·ч. Топовая модель Galaxy S21 Ultra, по слухам, получит самый яркий экран в истории —1600 нит, технологию адаптивной синхронизации изображения с возможностью снижения частоты вплоть до 1 Гц, а также поддержку стилуса S Pen (но без отдельного слота). В то же время задняя панель базового S21 будет не стеклянной, а пластиковой.

Предполагается, что камера Galaxy S21 Ultra будет выделяться улучшенным сенсором разрешением 108 Мп и двумя телеобъективами — с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом соответственно, причем в обоих случаях будут установлены матрицы с более крупными пикселями, которые смогут захватывать больше света. В то же время основная камера и сверхширокоугольная камера во всей линейке будут использовать одинаковыми 12-Мп сенсоры.

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Автор: УНИАН