В январе будет анонсирована флагманская серия Galaxy S21, которая получит поддержку стилуса S Pen.

В линейке смартфонов Samsung в 2021 году произойдут существенные перемены. В январе будет анонсирована флагманская серия Galaxy S21, которая получит поддержку стилуса S Pen.

Об этом сообщает Gsmarena.com.

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Как пишет издание, флагманской серией второго полугодия станет не линейка Note, а складной смартфон Galaxy Z Fold3. Кроме того, на смену нынешнему складному смартфону Galaxy Z Flip придёт более доступная модель. Предполагается, что следующая версия в этой серии получит процессор среднего уровня и станет самым доступным среди складных смартфонов.

По данным Galaxy Club, будущей модели Galaxy Z Flip будет присвоен модельный номер SM-F720F. Хотя буква F означает, что указанная модель является международным вариантом, отсутствие буквы B также даёт понять, что эта новая модель не будет поддерживать связь 5G.

Поддержка только связи 4G является признаком того, что новая версия Samsung Galaxy Z Flip3 будет позиционироваться ниже, чем предшественник, который использовал чипсеты серии Snapdragon 800. Даже с учётом того, что речь идёт о "складном смартфоне среднего уровня", пока что тяжело предположить его примерную цену. Модель Samsung Galaxy Z Flip первоначально оценивалась в $1449, а модель Z Fold2 – $1999.

Новинки

9 декабря 2020 года в сеть попали короткие тизер-ролики из официальных рекламных материалов Samsung, демонстрирующие финальный дизайн грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, которые представят уже в следующем месяце.

Онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, как ожидается, пройдет 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января. Все что известно на данный момент о флагманской линейке смартфонов Galaxy S21 можно узнать из нашего предыдущего материала.

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Автор: УНИАН