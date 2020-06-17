Илон Маск готовится к строительству плавучих космопортов
Компания SpaceX Илона Маска набирает персонал для постройки плавучих космопортов для путешествий вокруг Земли и полетов на Луну и Марс на корабле Starship.
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Об этом известный бизнесмен и миллиардер сообщил в Twitter.
По его словам, первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" могут быть проведены через 2-3 года, а в будущем планируется запуск коммерческих перевозок.
Маск подчеркивает, что плавучие космопорты должны будут находиться в удаленности от густонаселенных районов, в нескольких милях от берега, куда добраться можно будет на лодке.
Ранее SpaceX показывала, как будут выглядеть полеты на Starship вокруг Земли.
Как сообщал УНИАН, в США состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов долетели до Международной космической станции.
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