Илон Маск готовится к строительству плавучих космопортов

Космопорты рассчитаны для путешествий вокруг Земли и полетов на Луну и Марс на корабле Starship.

Компания SpaceX Илона Маска набирает персонал для постройки плавучих космопортов для путешествий вокруг Земли и полетов на Луну и Марс на корабле Starship.

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Об этом известный бизнесмен и миллиардер сообщил в Twitter.

По его словам, первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" могут быть проведены через 2-3 года, а в будущем планируется запуск коммерческих перевозок.

Маск подчеркивает, что плавучие космопорты должны будут находиться в удаленности от густонаселенных районов, в нескольких милях от берега, куда добраться можно будет на лодке.

Ранее SpaceX показывала, как будут выглядеть полеты на Starship вокруг Земли.

Как сообщал УНИАН, в США состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов долетели до Международной космической станции.

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