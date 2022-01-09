Все эти функции будут внедряться постепенно в течение 2022 года.

Выставку CES 2022 не обошла стороной и Google. Интернет-гигант в рамках виртуального присутствия рассказал об основных направлениях развития экосистемы Android с точки зрения удобства для пользователей.

Те, кто уже успел погрузиться в экосистему Apple, обычно с удовольствием рекомендуют ее окружающим. Благодаря ей очень удобно обмениваться данными беспроводным образом через AirDrop, общаться в iMessage и совместно проходить игры из App Store.

На 2022 год в Google запланировали внедрение (или развитие действующих) функций, которые приблизят опыт владельцев Android-устройств к решениям своего главного конкурента.

Fast Pair

Функция Fast Pair, позволяющая в один клик подключать смартфон на Android к Bluetooth-наушникам, уже совсем скоро поможет в сопряжении с Android TV и Google TV и научится автоматически переключаться между гаджетами.

Еще появится встроенная поддержка протокола Matter для быстрого коннекта устройств "умного" дома.

Блокировка и разблокировка устройств

Смарт-часы на Wear OS 3 разрешат использовать для разблокировки хромбуков и Android-смартфонов – так уже умеют Apple Watch и iPhone. Вместе с тем Chromebook можно будет настроить подключением к Android-смартфону: сведения об учетной записи синхронизируется.

Выполнение задач и обмен данными

Аудио. Здесь все просто: если вы в наушниках смотрите фильм на планшете и вам кто-то звонит, фильм будет приостановлен, а звук в наушниках автоматически переключится на ваш смартфон, а затем снова на фильм, когда вы закончите разговор.

Еще на Android появится поддержка пространственного звука, который будет адаптировать звук в зависимости от движения головы пользователя и позиционируя звук в пространстве вокруг – аналогичную функцию ранее реализовала Apple. В каких именно наушниках появится эта технология, в Google не уточнили.

Голосовой помощник. Пользователи смогут использовать свой голос для прогрева и охлаждения автомобиля, запирания и отпирания замков и получения разной информации (например, сколько осталось заряда батареи) со всех устройств с поддержкой голосового помощника.

Читайте такжеGoogle начала скупать подержанные айфоны: зачем они ейСначала эти нововведения появятся сначала на автомобилях Volvo, а затем и на других. Каких именно других, пока не уточняется.

Android и Windows

Также в Google не обделили вниманием пользователей самой популярной десктопной ОС. После подключения Android-смартфона к компьютеру под управлением Windows можно будет синхронизировать текстовые сообщения, передавать файлы по Nearby Share и настраивать Bluetooth-аксессуары.

Проект уже поддержали Acer, HP и Intel.

Все эти функции будут внедряться постепенно в течение 2022 года.

А меж тем аналитики JPMorgan прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone. Причина – возможный выход нового доступного Айфона с поддержкой сетей пятого поколения в 2022 году.

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