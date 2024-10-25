"Диеты" разных видов птерозавров отличались между собой, что позволяло им сосуществовать в одной среде обитания без особой конкуренции за пищу.

Анализ окаменевшего содержания желудков птерозавров, живших 182 миллиона лет назад, позволил ученым выяснить их пищевые привычки. Как пишет Independent, ученые обнаружили, что гигантские летающие ящеры, размах крыльев которых достигал 12 метров, питались мелкой рыбой и кальмарами.

В исследовании, опубликованныом в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, ученые из Университета Портсмута и Государственного музея естествознания Штутгарта (SMNS) в Германии, проанализировали окаменевшее содержимое желудков двух видов птерозавров, dorygnathus и campylognathoides, из раннего юрского периода, найденных на территории современной юго-западной Германии.

Было обнаружено, что dorygnathus ел мелкую рыбу в качестве последнего приема пищи, в то время как campylognathoides питался доисторическими кальмарами.

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Как отметил доктор Сэмюэль Купер из Портсмутского университета, ранее предполагалось, что campylognathoides питался рыбой, так же, как dorygnathus, в желудке которого обнаружены мелкие рыбьи кости.

Однако тот факт, что эти два вида птерозавров питались разной добычей, позволяло dorygnathus и campylognathoides сосуществовать в одной среде обитания без особой конкуренции за пищу между двумя видами.

Ранее в Китае нашли самое маленькое из когда-либо обнаруженных окаменелостей яиц динозавра возрастом 80 миллионов лет. Ученые подтвердили, что яйца принадлежали новому роду и виду динозавров, получившему название Minioolithus ganzhouensis.

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