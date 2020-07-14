Электрическая сигнализация: ученые рассказали о способности растений "общаться"

Исследование показывает потенциальную возможность отправки сообщений об угрозах растениям.

Новое исследование показало, что под землей работает скрытая сеть электрических сигналов, которые передаются от растения к растению с помощью грунта.

Об этом пишет Science Alert.

С помощью комбинации физических экспериментов и математических моделей, основанных на дифференциальных уравнениях, исследователи исследовали, как работает эта электрическая сигнализация, хотя пока непонятно, какие именно сообщения могут передаваться друг другу.

Работа основана на предыдущих экспериментах той же команды, которая изучает, как функционирует эта подземная служба обмена сообщениями, используя электрическую стимуляцию как способ проверки того, как сигналы передаются, даже если растения не находятся в одном и том же грунте.

"Мы можем использовать математическую модель для моделирования исследуемых процессов на компьютере вместо проведения дорогостоящих и длительных экспериментов", - рассказал инженер-электрик Юрий Штессель из Университета Алабамы в Хантсвилле.

Читайте такжеАстронавты NASA успешно вырастили съедобные растения в космосе

Совместно с биохимиком Александром Волковым с Оквудського университета Штессель проверил связь между разными типами растений в отдельных горшках, как с воздушным зазором, так и без него.

Без электрического проводника, который соединяет их, соединение было разорвано. При наличии серебряной проволоки сеть была восстановлена и работала, что говорит о том, что для "чатов" между ними можно использовать любой проводник.

Более того, сети передачи сообщений, казалось, остались на своих местах и имели одинаковую форму для разных типов растений - в новом исследовании использовались растения алоэ вера и капуста, в то время как в предыдущих экспериментах рассматривался один и тот же тип передачи сигналов между растениями томата. Модели предполагают, что различные типы растений могут общаться одинаково.

"Я думаю, что вполне возможно, что сигналы могут распространяться через корневую сеть и распространяться в общем грунте или грунте от томата до, скажем, дуба. Грунт играет роль проводника", - рассказал инженер-электрик Юрий Штессель

Хотя это новейшее исследование не дает четких выводов о том, о чем "общаются" растения, оно показывает потенциальную возможность отправки сообщений об угрозах растениям, их росте или перемещении.

Это также показывает, что сети микоризы в почве, ранее идентифицированы в других исследованиях, не обязательно нужны для создания общей сети связи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram