Ссылки на существующие публичные трансляции останутся по-прежнему активными.

1 апреля Twitter официально отключил приложение Periscope.

"Вот и оно. Наше прощание. Сегодня последний день, когда приложение Periscope будет доступно. Мы покидаем вас с нашей благодарностью всем создателям контента и зрителям, делавшим сообщество Perisope ярче. Мы надеемся увидеть вас всех в прямом эфире в Twitter", - сообщила команда проекта накануне.

Читайте такжеПользователи Periscope за месяц просмотрели тысячу лет видеоконтентаО планах Twitter закрыть Periscope стало известно в декабре 2020 года. Теперь приложение Periscope удалено из магазинов, а большинство его основных функций доступны в Twitter Live.

В Periscope также уточнили, что ссылки на существующие публичные трансляции останутся по-прежнему активными, записи можно будет посмотреть в веб-версии.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf — Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова