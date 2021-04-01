О планах Twitter закрыть Periscope стало известно в декабре 2020 года / фото ua.depositphotos.com

1 апреля Twitter официально отключил приложение Periscope.

"Вот и оно. Наше прощание. Сегодня последний день, когда приложение Periscope будет доступно. Мы покидаем вас с нашей благодарностью всем создателям контента и зрителям, делавшим сообщество Perisope ярче. Мы надеемся увидеть вас всех в прямом эфире в Twitter", - сообщила команда проекта накануне.

Читайте такжеПользователи Periscope за месяц просмотрели тысячу лет видеоконтентаО планах Twitter закрыть Periscope стало известно в декабре 2020 года. Теперь приложение Periscope удалено из магазинов, а большинство его основных функций доступны в Twitter Live.

В Periscope также уточнили, что ссылки на существующие публичные трансляции останутся по-прежнему активными, записи можно будет посмотреть в веб-версии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова