1 апреля Twitter официально отключил приложение Periscope.
"Вот и оно. Наше прощание. Сегодня последний день, когда приложение Periscope будет доступно. Мы покидаем вас с нашей благодарностью всем создателям контента и зрителям, делавшим сообщество Perisope ярче. Мы надеемся увидеть вас всех в прямом эфире в Twitter", - сообщила команда проекта накануне.
Читайте такжеПользователи Periscope за месяц просмотрели тысячу лет видеоконтентаО планах Twitter закрыть Periscope стало известно в декабре 2020 года. Теперь приложение Periscope удалено из магазинов, а большинство его основных функций доступны в Twitter Live.
В Periscope также уточнили, что ссылки на существующие публичные трансляции останутся по-прежнему активными, записи можно будет посмотреть в веб-версии.
This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021
We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.
💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf
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