Сближения Юпитера и Сатурна происходят примерно каждые 19,6 лет, однако в этот раз расстояние между ними будет самым маленьким с 1226 года.

Впервые со времен Средневековья Юпитер и Сатурн приблизятся друг к другу на такое расстояние, что с Земли будут выглядеть как яркая двойная планета.

Как пишет Forbes, это произойдет 21 декабря, в день зимнего солнцестояние.

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Отмечается, что две крупнейших планеты Солнечной системы на самом деле будут находиться на большом расстоянии друг от друга. Более того, они выровнялись в одну линию несколько недель назад. Однако, именно 21 декабря это можно будет увидеть с Земли из-за быстрого вращения нашей планеты вокруг Солнца.

Сближения Юпитера и Сатурна происходят примерно каждые 19,6 лет, однако в этот раз они будут на редкость близки друг к другу. При виде с Земли 21 декабря 2020 года эти две планеты будут визуально разделены расстоянием меньше видимого диаметра полной Луны, и будут похожи на "двойную планету".

"Выравнивания между этими двумя планетами достаточно редки. Они происходят примерно раз в 20 лет. Но это соединение исключительно редко из-за того, насколько близки планеты будут друг к другу. Вам придется вернуться к незадолго до рассвета 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое выравнивание между этими объектами, видимыми в ночном небе", - говорит астроном из Райсовского университета Патрик Хартиган.

Наблюдать за этим событием можно будет в любой точке Земли, где будет ясное небо. Если смотреть со стороны северного полушария, планеты будут находиться низко в западном небе (на юго-западе) примерно через 45 минут - час после захода Солнца.

Следующее подобное явление не повторится до 15 марта 2080 года.

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Перевод: Александр Топчий