Уникальное явление: в июле пройдет парад планет

Последний раз такое событие космического масштаба произошло в далеком 1982 году.

Совсем скоро планеты Солнечной системы выстоятся на так называемый парад планет - редкое астрономическое явление.

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Что такое парад планет

В научном обиходе нет термина «парад планет», однако он широко используется в астрономии для обозначения события, которое происходит, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в линию на одном участке неба для наблюдателей с Земли. Единого официального определения данного явления не существует.

Парадом планет обычно называют астрономическое событие, при котором планеты нашей системы оказываются по одну сторону от Солнца и выстраиваются в ряд в небольшом секторе неба. Отметим, что такое явление с участием трех планет происходит около двух раз в год, с участием четырех планет – раз в год, с пятью планетами – один раз в 19 лет, а со всеми восемью планетами Солнечной системы – примерно раз в 170 лет.

Также парадом планет называют визуальное явление, которое наблюдается, когда планеты Солнечной системы одновременно оказываются в малом секторе неба для наблюдателей с Земли независимо от условий видимости.

В редких случаях в одну ночь складываются хорошие условия для наблюдения всех планет Солнечной системы. Такое событие также называют парадом планет.

Когда будет парад планет?

4 июля 2020 года состоится редкий и уникальный парад планет.

Все планеты Солнечной системы выстроятся на одной стороне Солнца одновременно. Произойдет почти идеальное выравнивание, угол отклонения будет довольно малым.

С 4 июля по ночам можно будет увидеть в небе Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам - Венеру. При этом Уран и Нептун невооруженным глазом увидеть будет невозможно, а наблюдать за Меркурием не получится из-за Солнца.

Последний парад планет этого типа произошел в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

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