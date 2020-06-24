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В NASA показали, как выглядит закат на других планетах (видео)

16:17, 24 июня 2020
Наука и IT
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Закат на реке Западный Буг, Львовская область / фото УНИАН

Как сообщает NASA, астроном создал компьютерную симуляцию, когда разрабатывал инструмент для возможной будущей миссии на Уран, который является самой холодной планетой Солнечной системы.

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По замыслу, зонд должен погрузиться в атмосферу планеты и исследовать химический состав света. Он помогает спрогнозировать, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет и естественных спутников в зависимости от их поверхности и состава атмосферы.

Ученый решил протестировать свою разработку сымитировав, как выглядит закат Солнца на Марсе, Титане, Венере или на другой планете. Результат его работы NASA предлагает посмотреть в коротком видео.

Заход Солнца на каждой планете имеет разный цвет. Все потому, фотоны проходят в атмосфере каждой планеты через различные типы молекул.

Например, на Уране, например, закат будет сопровождаться переходом от насыщенного лазурного к глубокому синему с бирюзовыми оттенками. Все из-за того, что водород, гелий и метан атмосферы Урана поглощают длинноволновую (красную) часть света и рассеивают более короткие волны синего и зеленого участков спектра.

Как сообщал УНИАН, американское аэрокосмическое агентство NASA рассматривает возможность отправить роботизированную миссию на Тритон - крупнейший спутник газового гиганта Нептуна.

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