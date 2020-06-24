В NASA показали, как выглядит закат на других планетах (видео)

Заход Солнца на каждой планете имеет разный цвет.

Астроном и сотрудник NASA Джеронимо Виллануэва смоделировал то, как могут выглядеть солнечные закаты на других планетах.

Как сообщает NASA, астроном создал компьютерную симуляцию, когда разрабатывал инструмент для возможной будущей миссии на Уран, который является самой холодной планетой Солнечной системы.

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По замыслу, зонд должен погрузиться в атмосферу планеты и исследовать химический состав света. Он помогает спрогнозировать, как свет передается через атмосферы планет, экзопланет и естественных спутников в зависимости от их поверхности и состава атмосферы.

Ученый решил протестировать свою разработку сымитировав, как выглядит закат Солнца на Марсе, Титане, Венере или на другой планете. Результат его работы NASA предлагает посмотреть в коротком видео.

Заход Солнца на каждой планете имеет разный цвет. Все потому, фотоны проходят в атмосфере каждой планеты через различные типы молекул.

Например, на Уране, например, закат будет сопровождаться переходом от насыщенного лазурного к глубокому синему с бирюзовыми оттенками. Все из-за того, что водород, гелий и метан атмосферы Урана поглощают длинноволновую (красную) часть света и рассеивают более короткие волны синего и зеленого участков спектра.

Как сообщал УНИАН, американское аэрокосмическое агентство NASA рассматривает возможность отправить роботизированную миссию на Тритон - крупнейший спутник газового гиганта Нептуна.

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