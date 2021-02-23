Пользователями Facebook являются 59% жителей страны

В начале 2021 года 51% украинцев в качестве источника информации отдают предпочтение Интернету, тогда как телевидению - 44%. Радио и прессу предпочитают всего 2% жителей Украины.

Читайте такжеСоздана неофициальная версия соцсети Clubhouse для AndroidОб этом свидетельствуют данные опроса компании Research&Branding Group.

Таким образом, в Украине впервые количество тех, кто читает новости в интернете, превысило число тех, кто смотрит их по телевидению.

В Украине пользователями Facebook являются 59% жителей страны. В тройку самых популярных соцсетей входят также YouTube (43%) и Instagram (30%).

Стремительно наращивает свою популярность Telegram (17%), число пользователей которого с 2018 года выросло втрое, тогда как число пользователей Одноклассников (5%) и Вконтакте (3%) с 2018 года в Украине наиболее существенно сократилось. Также каждый двадцатый украинец (6%) есть в Twitter.

Наиболее популярным мессенджером в Украине является Viber (57% пользователей). В тройку лидеров также входят Facebook messenger (37%) и Telegram (20%). Почти каждый десятый украинец пользуется What`s up (9%) и Scype (8%).

Отмечается, что в стране только четверть жителей (25%) не используют чаты/каналы мессенджеров в качестве источника информации.

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Автор: УНИАН