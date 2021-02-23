В начале 2021 года 51% украинцев в качестве источника информации отдают предпочтение Интернету, тогда как телевидению - 44%. Радио и прессу предпочитают всего 2% жителей Украины.
Читайте такжеСоздана неофициальная версия соцсети Clubhouse для AndroidОб этом свидетельствуют данные опроса компании Research&Branding Group.
Таким образом, в Украине впервые количество тех, кто читает новости в интернете, превысило число тех, кто смотрит их по телевидению.
В Украине пользователями Facebook являются 59% жителей страны. В тройку самых популярных соцсетей входят также YouTube (43%) и Instagram (30%).
Стремительно наращивает свою популярность Telegram (17%), число пользователей которого с 2018 года выросло втрое, тогда как число пользователей Одноклассников (5%) и Вконтакте (3%) с 2018 года в Украине наиболее существенно сократилось. Также каждый двадцатый украинец (6%) есть в Twitter.
Наиболее популярным мессенджером в Украине является Viber (57% пользователей). В тройку лидеров также входят Facebook messenger (37%) и Telegram (20%). Почти каждый десятый украинец пользуется What`s up (9%) и Scype (8%).
Отмечается, что в стране только четверть жителей (25%) не используют чаты/каналы мессенджеров в качестве источника информации.
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