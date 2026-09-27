Восьмилетний мальчик с помощью металлоискателя нашел место кораблекрушения (фото)

Большинство детей, получая в подарок металлоискатель, мечтают наткнуться на сундук с сокровищами или остов древнего корабля.

Восьмилетний мальчик с новым металлоискателем помог волонтерам обнаружить остатки судна - предположительно, корабля "Сент-Энтони", - погребенные в канадском парке. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что это судно было построено и потерпело крушение в одном и том же, 1856 году. После завершения осмотра находку планируется снова засыпать землей.

Большинство детей, получая в подарок металлоискатель, мечтают наткнуться на сундук с сокровищами или остов древнего корабля. В 2023 году восьмилетний Лукас Атчисон взял свой подарок на семейный отдых в провинциальный парк Пойнт-Фармс, расположенный недалеко от города Годерич (провинция Онтарио).

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Первый сигнал прибора, казалось, указывал на нечто весьма заурядное. Однако этот скромный предмет - стальной штырь - привлек внимание сотрудников парка, волонтерской группы по сохранению исторического наследия, а также специалистов в области морской археологии и истории.

Маленькая находка, открывшая место кораблекрушения

Интересно, что предметом, который Лукас извлек из земли, оказался стальной штырь. Его отец, Джейсон, предположил, что это обычное крепление для швартовки местных лодок, и хотел идти дальше, но Лукас настоял на своем. Мальчик, которому сейчас уже 10 лет, был уверен, что находка таит в себе нечто большее, и они продолжили раскопки. Выяснилось, что штырь был прикреплен к деревянному брусу, в котором находилось еще несколько таких же креплений. Лукас вспоминает:

"Папа сказал мне: "Лукас, это корабль. Проснувшись утром, я никак не ожидал, что мы найдем затонувшее судно!"

Джейсон сообщил о находке сотрудникам парка и связался с Комитетом по морскому наследию Онтарио (OMHC) - некоммерческой волонтерской организацией, занимающейся подобными исследованиями. Как и в случае с любыми раскопками, потребовалось немало времени на получение разрешений и подготовку, прежде чем можно было приступить к работам.

Что обнаружили волонтеры

В начале этого месяца волонтеры OMHC наконец взялись за лопаты и открыли другие фрагменты судна. Морской археолог Скарлетт Янусас обратила внимание на двойные шпангоуты, свидетельствующие о высокой прочности конструкции; по мнению специалистов, это была шхуна - как правило, двухмачтовое парусное судно с деревянным корпусом.

Важно, что сейчас работы ведутся по двум направлениям. На месте находки волонтеры выполнят масштабные чертежи затонувшего судна, включая вид сверху и профиль сбоку. Тем временем эксперты изучат требования к конструкции судов, действовавшие в XIX веке и продиктованные правилами страхования.

Как отмечает морской историк Патрик Фолкс, эти правила регламентировали количество крепежных элементов (например, штырей) в шпангоутах и ​​расстояние между ними. Знание этих норм поможет точнее определить период постройки судна.

Обнаружение и повторное захоронение судна

При этом точно не установлено, какое именно судно нашел Лукас, однако существует основная версия: это шхуна "Сент-Энтони" (St. Anthony), построенная в городе Эри, штат Пенсильвания. Судно перевозило пшеницу из Чикаго в Буффало и потерпело крушение в озере Гурон, недалеко от побережья Годерича. Согласно заметке в газете от 30 октября 1856 года, груженная пшеницей шхуна из Эри оказалась выброшенной на берег близ Годерича.

В той же газете 26 ноября сообщалось, что буксир "Фэшн" (Fashion), направлявшийся на помощь "Сент-Энтони", из-за непогоды был отнесен к Бэйфилду и сел на песчаную отмель. Потерпевшее крушение судно было частично разобрано, и от планов по его спасению отказались.

Интересно, что шхуна же оставалась на мели: груз пшеницы высыпался через пробоину в днище, хотя, по сообщениям прессы, существовала надежда снять судно с мели. Этого так и не произошло, и по крайней мере часть корпуса оставалась погребенной под слоем грунта вплоть до момента, когда Лукас обнаружил ее с помощью своего металлоискателя. Теперь, после того как судно было открыто, его снова засыплют землей. Янусас пояснила:

"Мы засыпаем раскоп, вновь укрывая судно грунтом и создавая анаэробную среду - то есть условия без доступа кислорода. Это предотвращает появление паразитов и других организмов, способных разрушить или уничтожить остатки корабля, - добавила она. - Это не идеальное решение, но оно позволяет сохранить конструкцию судна, вероятно, еще как минимум на 50 лет".

Новости археологии

Недавно археологи обнаружили три сосуда, наполненные тысячами римских монет, в небольшой деревне Сенон во Франции. Эти емкости, спрятанные под полом древнего дома почти 1800 лет назад, могли вмещать более 40 000 монет.

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