Историки говорят, что фиктивные сделки купли-продажи и подделка документов о хозяйственной деятельности были изобретены не вчера.

Уклонение от уплаты налогов во многих странах рассматривается, как достаточно тяжкое преступление. Когда это явление приобретает системный характер, оно действительно становится очень опасной проблемой для государства. Интересно, что хитрые схемы обхода налоговых обязательств не являются чем-то уж слишком современным. Еще в Древнем Риме люди придумывали сложные "схематозы", чтобы скрыть от государства свои сестерции, пишет The New York Times.

В середине XX века в Иудейской пустыне нашли свиток из папируса, содержание которого удалось расшифровать лишь недавно исследователям из Венского археологического института. Это оказался подготовительное письмо прокурора и наскоро составленный протокол судебного заседания по делу об уклонении от уплаты налогов.

Согласно документу, двое жителей отдаленных римских провинций Иудея и Аравия (примерно соответствует современным Израилю и Иордании) были обвинены в целой куче экономических преступлений - от банального бандитизма до махинаций при продаже рабов. События разворачивались во времена правления Адриана примерно в 130 г. н. э.

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Как следует из документа, человек по имени Саулос, житель провинции Иудея, организовал фиктивную продажу нескольких рабов человеку по имени Хереас, который жил в соседней провинции Аравия.

Согласно тогдашним римским законам, при продаже рабов в другую провинцию они номинально исключались из активов продавца. Но рабы Саулоса не были отправлены покупателю, а так и остались в Иудее. В свою очередь покупатель Хереас не стал декларировать новую "собственность" в своей провинции Аравия.

"Таким образом, на бумаге рабы исчезли в Иудее, но так и не прибыли в Аравию, став невидимыми для римских администраторов. Отныне всех налогов на этих рабов можно было бы избежать", - пояснила Анна Долганова, специалист по Римской империи в Австрийском археологическом институте, которая расшифровала свиток.

Чтобы скрыть незаконность своих действий, участники схемы также подделали векселя и другие документы.

Для историков этот свиток был весьма интересным из-за того, что в нем содержится много информации о том, как работала древнеримская судебная система. По словам Долгановой, больше всего ее удивил профессионализм римских прокуроров. Они использовали ловкие риторические стратегии, достойные Цицерона, и продемонстрировали превосходное владение римскими правовыми терминами и понятиями.

"Это край Римской империи, и мы видим практикующих юристов высокого уровня, разбирающихся в римском праве", - сказала доктор Долганова.

К сожалению, в папирусе не указано, какой же приговор был вынесен по делу. Но, вероятнее всего, по совокупности преступлений их ждала смертная казнь: в лучшем случае обезглавливание, в худшем - публичное скармливание леопардам на арене.

Другие интересные материалы о Древнем Риме

Как писал УНИАН, когда-то правительство Древнего Рима решило обложить высокой пошлиной весь импорт, который шел в империю. Это привело к высокой инфляции, расцвету черного рынка и экономическому ослаблению государства.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывали древние римляне, если перевести их доходы на современные деньги.

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