Теперь мессенджер разрешает запускать голосовые чаты в каналах, разговоры можно записывать, а количество участников больше не ограничено.

Читайте такжеВ Telegram появились виджеты для чатов и автоудаление сообщений: как воспользоваться новыми функциямиTelegram обновил свою функцию голосовых чатов, запущенную в декабре 2020 года, до версии 2.0. С сегодняшнего дня голосовые чаты в мессенджере можно создавать не только в группах, но и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено.

Кроме того, как отмечает компания в своем блоге, голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут участвовать в обсуждениях с помощью «поднятия руки», а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

Голосовые чаты без ограничений количества участников

Теперь у голосовых чатов в каналах и публичных группах больше нет ограничения на количество участников.

«Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей – благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией», — сообщили в компании.

Чтобы создать голосовой чат, пользователю достаточно прейти в профиль любого канала или группы, где он является администратором, нажать на значок трех точек и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Запись эфиров голосовых чатов

Telegram также ввел возможность делиться записью разговора в голосовом чате с подписчиками. Для этого администратору нужно включить запись чата, а после остановки аудиофайл появится в его чате Избранного.

Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием.

Поднятие руки

Слушатели без прав участвовать в обсуждении как спикеры, теперь могут «поднять руку», нажав на соответствующий значок во время беседы, и попросить таким образом администраторов чата дать им слово.

Чтобы администраторам чата было проще решить, кому предоставить слово, в списке участников теперь показывается био пользователей — их информация из графы «О себе». Там, к примеру, можно указать свои профессиональные навыки, интересы или обозначить интересующий вопрос для обсуждения.

Ссылки для спикеров и слушателей

В новой версии голосовых чатов Telegram администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу будут открывать пользователям голосовой чат.

Можно также создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей. А чтобы обозначить тему обсуждения для новых участников — назначить название для голосового чата.

Участие от имени канала

Участвовать в голосовых чатах в каналах теперь можно от имени одного из своих каналов. Таким образом знаменитостям и публичным людям не придется раскрывать свои личные аккаунты в Telegram.

Другие нововведения

Кроме того, Telegram добавил еще несколько нововведений. В частности, если пользователь случайно выберет не тот чат для пересылки сообщений, он может нажать на значок X перед отправкой, чтобы отменить пересылку или выбрать другой чат.

Также длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где пользователь остановит прослушивание, а пользователи Android получили эксклюзивное нововведение: теперь они могут выбирать действие при смахивании влево в списке чатов, закрепив чат, пометив его как прочитанный, архивировав, отключив уведомления или удалив.

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Автор: Катерина Комолова