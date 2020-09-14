Но на данном этапе устройство имеет один существенный недостаток.

Ученые Стэнфордского университета создали лазер, который способен различать объекты сквозь густой туман, дым или облака.

Как передает НВ со ссылкой на Science alert, в основу устройства заложена "конфокальная диффузная томография".

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Данный метод исследует объекта, измеряя движение частиц света, вырабатываемых импульсами лазера, которые отражаются от объекта за препятствием.

Такие измерения делает компьютерный алгоритм. Он обрабатывает сигнал и восстанавливает форму объекта, который скрыт от прямого наблюдения.

Эксперимент, проведенный учеными подтвердил способность лазерного устройства различать объекты, скрытые за слоем пены, толщиной в один дюйм (2,54 см).

Отмечается, что подобные технологии использовались и раньше. Однако, новая система впервые может работать без информации о том, на каком расстоянии за препятствием расположен объект.

"Это действительно раздвигает границы того, что может быть возможным с помощью любой сенсорной системы. Это похоже на сверхчеловеческое зрение", - заявляют исследователи.

Предполагается, что данную технологию можно будет применять в различных сферах. Среди них называются системы беспилотного управления автомобилем в условиях ограниченной видимости, спутниковые снимки поверхности Земли или других планет сквозь густые облака и другие подобные сферы.

Но на данном этапе устройство имеет один существенный недостаток - низкую скорость обработки сигнала. Сейчас для этого требуется от минуты до часа. Это пока что делает невозможным его применение в автомобильной индустрии.

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Автор: УНИАН