Археологи обнаружили могилу Аристотеля

Могила находится на полуострове Халкидики, неподалеку от поселка Олимпиада. Об этом на конференции "Аристотель – 2400 лет" рассказал греческий археолог Костас Сисмандис.

Читайте такжеУченые представили робота, который чувствует боль

Захоронение находится на склоне северных окрестностей города Стагира, где и родился Аристотель, сообщает греческая телерадиокомпания ERT, которую цитирует "Дождь".

"Мы нашли могилу, нашли алтарь, который упоминался в древних писаниях. Путь, который ведет к захоронению, находится недалеко от древнего города Агора", — пояснил он.

Также отмечается, что могилу, о которой говорит Сисмандис, нашли еще в 1996 году, однако тогда факт того, что она принадлежит именно Аристотелю, не подтверждали.

Как известно, древнегреческий философ Аристотель умер в 322 году до нашей эры. Он был учеником Платона, воспитывал Александра Македонского. Создал всестороннюю систему философии, которая охватила социологию, логику, физику. Считается одним из самых влиятельных древнегреческих философов.