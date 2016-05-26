Археологи обнаружили могилу Аристотеля

19:15, 26 мая 2016
Наука и IT
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Спустя 20 лет раскопок археологи нашли могилу древнегреческого философа.

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Могила находится на полуострове Халкидики, неподалеку от поселка Олимпиада. Об этом на конференции "Аристотель – 2400 лет" рассказал греческий археолог Костас Сисмандис.

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Захоронение находится на склоне северных окрестностей города Стагира, где и родился Аристотель, сообщает греческая телерадиокомпания ERT, которую цитирует "Дождь".

"Мы нашли могилу, нашли алтарь, который упоминался в древних писаниях. Путь, который ведет к захоронению, находится недалеко от древнего города Агора", — пояснил он.

Также отмечается, что могилу, о которой говорит Сисмандис, нашли еще в 1996 году, однако тогда факт того, что она принадлежит именно Аристотелю, не подтверждали.

uk.wikipedia.org

Как известно, древнегреческий философ Аристотель умер в 322 году до нашей эры. Он был учеником Платона, воспитывал Александра Македонского. Создал всестороннюю систему философии, которая охватила социологию, логику, физику. Считается одним из самых влиятельных древнегреческих философов. 

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