NASA выпустит парфюм с запахом космоса (видео)

Формула парфюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам.

Компания Omega Ingredients в сотрудничестве с NASA выпустят парфюм Eau De Space с запахом космоса.

Название необычное и интригующее, но на нем все не заканчивается. Сам аромат был разработан на основе наблюдений астронавтов, которые отмечали среди главных нот в аромате космоса порох, малину, ром, горелое мясо и металл.

Читайте такжеОкеан на спутнике Юпитера мог быть заселен в начале своего существования

Формула парюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам.

Для запуска производства первой партии аромата проект опубликовали на Kickstarter. На момент написания статьи она собрала чуть больше 210 тысяч долларов. По предварительным данным, приобрести флакон космического аромата можно будет уже в октябре этого года.

Как сообщал ранее УНИАН, голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с ароматом оргазма.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram