"Неожиданный запах": голливудская актриса выпустила свечи с ароматом оргазма

Гвинет Пэлтроу решила повторить успех свечей с ароматом вагины.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу пополнила ассортимент своего интернет-магазина новыми аромасвечами, которые назвала «Пахнет, как мой оргазм».

Читайте такжеГолливудская пара Мила Кунис с Эштон Катчер выпустили "карантинное вино" (видео)Как пишет ТСН, 47-летняя звезда решила повторить успех свечи с ароматом вагины.

Стоимость новых свечей на сайте интернет-магазина составляет 75 долларов.

Судя по составляющим аромата, свечи должны иметь довольно приятный аромат. Запах сочетает в себе ноты грейпфрута, нероли, спелых ягод черной смородины, чая ганпаудер и абсолю турецкой розы.

Как говорится в описании, у свечей «веселый, замечательный, сексуальный и удивительно неожиданный» запах.

По словам Пэлтроу, к коробке со свечой добавляются еще и фейерверки. Также актриса объяснила, что это название родилось из шутки. В то время когда парфюмер Дуглас Литтл создал этот аромат, Гвинет, понюхав результат его работы, выкрикнула эту фразу.

Ранее УНИАН писал, как пенсионер подал в суд на Гвинет Пэлтроу за сломанные ребра.

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