Такие вихри слабее земных торнадо.

Марсоход NASA Perseverance сделал снимок двухкилометрового пылевого "дьявола" на Марсе. Этот пылевой вихрь напоминает высокого "дьявола", который зафиксировали в пределах атмосферного исследования кратера Джезеро, пишет Mirror.

Шестиколесному роботу-геологу удалось задокументировать нижнюю часть пылевого "дьявола", когда он двигался на поверхности Марса со скоростью около 19 километров в час вдоль хребта Торофаре 30 августа.

"В отличие от земных торнадо, эти марсианские пылевые "дьяволы" гораздо слабее, но значительно больше, что делает их жизненно важными объектами изучения для ученых, которые стремятся постичь тонкости марсианской атмосферы", - объясняют в материале.

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В издании объяснили, что пылевые вихри на Марсе образуются из-за того, что теплый воздух поднимается вверх и смешивается с холодным, который опускается вниз, образуя вращающиеся столбы пыли. Несмотря на свою слабую силу по сравнению с торнадо, которые происходят на Земле, эти вихри могут быть очень высокими.

В свою очередь в Лаборатории реактивного движения NASA отметили, что пылевые "дьяволы" являются важными механизмами для перемещения и перераспределения пыли на Марсе. Благодаря таким явлениям ученые могут получить информацию о климате планеты и атмосферных процессах, что в конце концов позволит улучшить погодные модели для Марса.

По снимкам исследователи миссии определили, что этот пылевой вихрь находится на расстоянии около 4 километров, а его ширина составляет около 60 метров.

"Мы не видим вершины пылевого "дьявола", но тень, которую он отбрасывает, дает нам хорошее представление о его высоте. В основном это вертикальные колонны. Если бы этот пылевой дьявол был сконфигурирован таким образом, его тень указывала бы на его высоту около 2 километров", - отметил планетолог из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо, и член научной команды Perseverance Марк Леммон.

Исследование Марса - последние новости

Как писал УНИАН, марсоход NASA продырявил колесо на Марсе. В частности получили повреждения алюминиевые колеса марсохода Curiosit. Известно, что марсоход имеет несколько камер, но использует Mars Hand Lens Imager, установленный на его роботизированной руке, для осмотра колес.

Также сообщалось, что на Марсе обнаружили странный "камень-зебру" в кратере Джезеро на Марсе, который не похож ни на один камень. Ученые NASA получили снимки 13 сентября, после того как Perseverance уже покинул этот район.

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