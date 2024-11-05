По словам исследователей, древесина в космосе может существовать дольше, чем на Земле.

В рамках раннего испытания использования древесины в исследовании Луны и Марса 5 ноября был запущен в космос первый в мире деревянный спутник, который построили японские исследователи, пишет Reuters.

LignoSat, который разработал Киотский университет и строительная компания Sumitomo Forestry (1911.T), был доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а позже был выведен на орбиту на высоте примерно 400 км над Землей.

Отмечается, что спутник был назван в честь латинского слова, которое означает "дерево". LignoSat имеет размер ладони и имеет целью показать космический потенциал восстановительного материала тогда, как люди исследуют жизнь в космосе.

"С помощью древесины, материала, который мы можем производить сами, мы сможем строить дома, жить и работать в космосе всегда", - отметил астронавт, который летал на космическом шаттле и изучает космическую деятельность человека в Киотском университете Такао Дои.

В частности команда Дои решила разработать сертифицированный NASA деревянный спутник, чтобы доказать, что древесина является материалом космического класса.

"В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. Деревянный спутник тоже может работать", - подчеркнул профессор лесоводства Киотского университета Кодзи Мурата.

Он объяснил, что древесина может существовать в космосе дольше, чем на Земле, ведь там нет воды или кислорода, которые могли бы ее испортить.

По словам исследователей, деревянный спутник также будет иметь минимальное влияние на окружающую среду.

Дои отметил, что обычные металлические спутники создают частицы оксида алюминия при вхождении в атмосферу, однако деревянные спутники просто сгорают, нанося меньше загрязнения.

"В будущем металлические спутники могут быть запрещены. Если мы сможем доказать, что наш первый деревянный спутник работает, мы хотим предложить его компании SpaceX Илона Маска", - добавил ученый.

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Как писал УНИАН, засекреченный самолет Космических сил США X-37B вскоре начнет выполнять особый маневр аэродинамического торможения для снижения своей орбиты. Во время этой секретной миссии проводятся тестирования различных новых технологий, однако неизвестно, каких именно.

Также ученые заметили один из объектов в космосе, который вращается быстрее всего во Вселенной. Речь идет о нейтронной звезде, которая является частью "двойной рентгеновской звездной системы" под названием "4U 1820-30" и находится в созвездии Стрельца по направлению к центру нашей галактики.

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