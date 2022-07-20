Космический телескоп будет исследовать тёмную энергию, тёмную материю и экзопланеты.

NASA заключило контракт с корпорацией Space Exploration Technologies (SpaceX) на запуск миссии космического телескопа "Нэнси Грейс Роман".

Об этом сообщает SpaceX.

Планируется, что новый аппарат дополнит уже работающий космический телескоп "Джеймса Уэбба". Миссия будет исследовать тёмную энергию, тёмную материю и экзопланеты.

NASA назвал телескоп в честь Нэнси Грейс Роман, работавшей над космическим телескопом "Хаббла" — базовая конструкция готовящегося к запуску аппарата во многом напоминает его.

Для создания "Нэнси Грейс Роман" Национальное разведывательное управление США (NRO) пожертвовало неиспользуемый спутник-шпион, который фактически был секретной версией "Хаббла", обращённой к Земле.

Война в Украине и позиция NASA:

4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.

4 июля 2022 года NASA заявило о том, что огонь в Украине распространяется на множество сел. Были зафиксированы сильные пожары в Николаевской и Херсонской областях.

NASA 7 июля сделало заявление, в котором осудило развертывание тремя российскими космонавтами "флагов" террористических организаций ДНР и ЛНР на Международной космической станции.

10 июля 2022 года NASA показало, как выглядит линия фронта из космоса.

16 июля 2022 года NASA объявило о подписании соглашения с Роскосмосом об обмене местами на кораблях, следующих к Международной космической станции.

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