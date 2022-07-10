На спутниковых снимках видны масштабные пожары в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а также на юге – в Николаевской и Херсонской областях

По состоянию на 10 июля 2022 года линия фронта в Украине находится в огне.

Об этом свидетельствуют данные системы Firms NASA, которая занимается обнаружением крупных пожаров.

В частности, на спутниковых снимках видны масштабные пожары в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, а также на юге – в Николаевской и Херсонской областях.

Война в Украине и снимки NASA:

4 июля 2022 года NASA заявило о том, что огонь распространяется на множество сел. Были зафиксированы сильные пожары в Николаевской и Херсонской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: