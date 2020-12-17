New Glenn — орбитальная ракета-носитель, имеющая две ступени и дополнительную третью, при этом первая ступень может использоваться повторно.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало ракету New Glenn, которую разрабатывает компания Blue Origin, в качестве потенциального кандидата для космических запусков.

Читайте такжеSpaceX и Blue Origin подготовят высадку астронавтов США на ЛунуВ своем пресс-релизе NASA сообщило о заключении соответствующего контракта с Blue Origin, компанией, которая была создана основателем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году для развития космического туризма.

New Glenn — орбитальная ракета-носитель, имеющая две ступени и дополнительную третью, при этом первая ступень может использоваться повторно. Способна выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до 45 тонн, на геопереходную орбиту — до 13 тонн. Первый испытательный запуск New Glenn запланирован на 2021 год, передает kommersant.

Подписание контракта с NASA дает возможность Blue Origin ежегодно участвовать в тендерах на заключение договора пусковых услуг в рамках соответствующей программы управления (NASA Launch Services II, NLS II). В контракте компания Blue Origin обозначена как потенциальный поставщик услуг для планетарных космических экспедиций, для миссий наблюдения за Землей, для запуска спутников NASA и других государственных структур. Контракт предусматривает прием заказов на использование ракеты New Glenn до июня 2025 года и на участие в миссиях до конца 2027 года.

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Автор: УНИАН