Vision AVTR не только очень футуристично выглядит, но и имеет не менее впечатляющую начинку.

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz разработала устройство, позволяющее управлять машиной при помощи мыслей.

Об этом сообщает Techradar.

Разработка была представлена на примере футуристического концепт-кара Vision AVTR на Мюнхенском автосалоне IAA Mobility 2021.

Устройство BCI надевается на голову водителя и после калибровки в режиме реального времени фиксирует активность в его коре головного мозга.

Одновременно с этим на приборную панель Vision AVTR выводятся светящиеся точки, каждая из которых отвечает за определенную функцию автомобиля. BCI определяет, на какой из точек фокусируется человек, и активирует связанную с ней функцию.

Читайте такжеMercedes выпустит электрокар с рекордным запасом ходаПри этом не уточняется, какие именно функции электромобиля можно активировать "силой мысли".

В Mercedes-Benz такое ноу-хау называют следующим шагом для упрощения взаимодействия с машиной (первыми двумя были голосовой помощник и фирменная мультимедийная система MBUX Hyperscreen).

Как предполагается, BCI должна пригодиться людям с ограниченными возможностями.

Напомним, что ранее в этом году в Mercedes-Benz заявили о намерении перейти к 2030 году исключительно на выпуск электромобилей. Уже с 2022 года компании выпустит электромобили во всех сегментах, в которых она представлена.

Автор: Станислав Кожемякин