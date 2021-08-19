Браузер стал недоступен в облачном сервиссе Microsoft 365 с 17 августа.

Корпорация Microsoft, которая ранее решила отказаться от поддержки своего фирменного браузера Internet Explorer, отключила его поддержку в облачном сервисе Microsoft 365.

Об этом заявили на сайте корпорации.

Internet Explorer стал недоступен в Microsoft 365 с 17 августа. Теперь для работы в интернете пользователям предлагают использовать Microsoft Edge с "режимом IE" или другую программу.

Читайте такжеMicrosoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 годуКроме того, в приложениях облачного сервиса появятся уведомления, призывающие пользователей прекратить использование Internet Explorer.

Постепенно функциональность браузера будет урезаться, пока приложения и сервисы не будут отключены окончательно.

Ранее желание отказать от этой популярной программы объясняли защитой данных пользователей, сейчас в компании к этому добавили несовместимость Internet Explorer с новыми цифровыми продуктами Microsoft.

Как уже сообщалось, корпорация планирует отказаться от поддержки Internet Explorer с 15 июня 2022 года.

Ранее УНИАН писал, что пользователи заметили исчезновение в новой операционной системе Windows 11 трех полезных функций, что вызвало массу споров.

Автор: Станислав Кожемякин