Легендарный "синий экран смерти" в последний раз получал настолько глобальные изменения еще в 2016 году, тогда там появились QR-коды.

Эпохе "синего экрана смерти" в Windows пришел конец. Microsoft меняет цвет экрана в новой версии операционной системы.

О глобальном изменении в «синем экране смерти» (Blue Screen of Death - BSOD) сообщило издание The Verge.

Так, в новой Windows 11 экран, который появляется при критической ошибке системы, станет черным. Печальный смайл и QR-код останутся.

Для "черного экрана смерти" не пришлось даже менять аббревиатуру, она останется такой же -BSOD (Black Screen of Death).

Читайте такжеКомпания Apple открыла офис в УкраинеНовый цвет "экрана смерти" - одно из самых глобальных изменений в этом меню. Последний раз новшества были внедрены в 2016 году, тогда разработчики Microsoft добавили на экран QR-код. А перед этим, в 2012 году, "экран смерти" получил известный грустный смайл.

Первый "синий экран смерти", который теперь станет черным, появился в Windows 3.0. Он был создан для программистов и профессионалов, которые получили возможность быстрее диагностировать проблемы и сбои в работе системы. BSOD чаще всего появляется в результате критической ошибки ОС, а на экране отображается информация о том, что стало причиной сбоя.

Ранее уже стало известно, что Microsoft выпустила Windows 11 для участников инсайдерского теста. Данная версия ОС знакомит с новым интерфейсом, однако более серьезные новшества в нем недоступны.

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Автор: Полина Кузенко