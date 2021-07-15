Анимированный помощник Clippy был "уволен" в 2001 году, теперь же он может стать новым эмодзи.

Компания Microsoft запустила необычный челлендж для своих поклонников, в результате которого она "оживит" легендарного помощника Скрепку. Анимированный персонаж Clippy может появиться появиться в Office уже в скором времени.

Челленджем и радостной новостью компания поделилась на своей странице в Twitter.

Так, разработчики компании написали, что Скрепка появится в Microsoft 365 в виде эмодзи, если пост с изображением анимированного помощника соберет более 20 тысяч лайков. Пользователи не жалели отметок "нравится", в результате чего публикация уже собрала почти 150 тысяч лайков.

Теперь, если Microsoft выполнит свое обещание, легендарный помощник по прозвищу Скрепыш снова появится в Office. Скрепку пытались вернуть несколько лет назад.

Читайте также"Купи сейчас, заплати потом": Apple начнет продавать iPhone в рассрочкуТогда сотрудники компании "возрождали" помощника в виде анимированных стикеров для Microsoft Teams, однако уже через несколько дней Clippy снова удалили. Причиной так называемого "увольнения" компания назвала тот факт, что Скрепка не соответствовала современному дизайну и бренду корпорации.

Помощник Скрепка в Microsoft Office - справка УНИАН

Офисный помощник в Microsoft Office создавался для помощи пользователям. Он представлял собой интерактивного анимированного персонажа, который был частью интерфейса в MS Office. Помощник был разработан в университете Ватерлоо.

В Microsoft Office для ОС Windows помощник появился в версии 97 до версии 2003, в Microsoft Publisher — с версии 98 до версии 2004, в Microsoft Office для Mac — с версии 98 до версии 2004.

По умолчанию помощником в английской версии Windows был персонаж в виде скрепки по прозвищу Скрепыш (Clippit, от англ. paperclip — скрепка). Персонаж был придуман Кеваном Дж. Аттеберри.

Помимо Скрепки, разработчики создали множество других помощников. С 1997 года помощники стали доступны для загрузки на сайте Microsoft.

Читайте такжеYouTube запустил конкурента TikTok в Украине: как пользоватьсяИз-за негативной реакции от некоторых пользователей, Microsoft отключила функцию вызова помощника по умолчанию в Office XP. Тогда компания признала непопулярность Скрепки и выпустила рекламную компанию, в которой высмеяла помощника.

В Office 2007 и Microsoft Office 2008 для Mac помощник был полностью удален так как он вызывал критику со стороны клиентов и даже сотрудников Microsoft.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Microsoft меняет цвет "экрана смерти" в Windows 11.

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Автор: Полина Кузенко