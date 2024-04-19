Осколок метеорита, одного из самых ценных за последние несколько лет, упал на дорогу в 2021 году.

Метеорит Винчкомб, упавший на Землю в 2021 году на территории Великобритании, являлся частью астероида, который был сильно изменен водой, а также несколько раз разбился и деформировался.

К такому выводу пришли ученые, которые проводили детальный анализ метеорита, пишет Space. Псле падения метеорита, специалисты собрали 602 грамма материала. Несмотря на стремительное путешествие, фрагменты Винчкомба настолько нетронуты, насколько вобще можно было представить.

В составе метеорита заключена его тайная история, которую ученые раскрыли с помощью сложной трансмиссионной электронной микроскопии и таких методов, как дифракция обратного рассеяния электронов, времяпролетная масс-спектрометрия вторичных ионов и атомно-зондовая томография.

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Тот факт, что ученые смогли использовать эти чувствительные инструменты для исследования, объясняется тем, насколько хорошо сохранились образцы.

"Такой уровень анализа метеорита Винчкомб практически беспрецедентен для материалов, которые не были напрямую возвращены на Землю из космических миссий, таких как лунные камни из программы Аполлон или образцы с астероида Рюгу, собранные зондом Хаябуса-2", - прокомментировал Леон Хикс из Университета Лестера.

Расследование показало, что фрагменты были сделаны из брекчии, в которой отдельные куски породы как бы сцементированы вместе. Метеорит Винчкомб классифицируется как углеродистый хондрит CM, который представляет собой богатую углеродом каменистую породу. Анализ, в ходе которого были исследованы фрагменты в нанометровом масштабе, показал, что брекчия Винчкомба образовалась из восьми различных типов CM-хондрита, которые являются наиболее распространенной разновидностью углеродистого хондрита.

"Мы были очарованы тем, насколько фрагментирована брекчия в образце Винчкомба, который мы проанализировали. Если представить этот метеорит как мозаику, то в ходе анализа мы увидели, как если бы каждая из частей мозаики была также разрезана на более мелкие части, а затем смешана в сумке, наполненной фрагментами семи других мозаик", - сказал Люк Дейли из Университета Глазго, который руководил исследованием.

Это говорит о том, что родительский астероид метеорита Винчкомб неоднократно разбивался и деформировался, предположительно после столкновений с другими астероидами в начале истории Солнечной системы.

Более того, фрагменты метеорита также свидетельствуют о том, что они были химически изменены жидкой водой перед тем, как разбиться на части. В некоторых случаях измененные водой части находились рядом с неизмененными, поэтому брекчия становилась довольно перемешанной. Также было обнаружено неожиданно высокое содержание карбонатных материалов, таких как арагонит, кальцит и доломит. Это минералы на основе углерода, и из этого следует, что родительский астероид Винчкомба когда-то содержал большое количество льда из углекислого газа. Какое-то событие, возможно, столкновение, растопило этот лед и позволило ему химически изменить породу, образовав карбонаты.

"Это дает нам более четкое представление о том, как он, должно быть, подвергался ударам и реформировался снова и снова в течение своей жизни с тех пор, как он образовался из солнечной туманности миллиарды лет назад", - заключил Дейли.

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