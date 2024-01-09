В метановых морях этого спутника Сатурна постоянно "рождаются" и "умирают" острова, и это долгое время смущало ученых.

Ученые обнаружили на поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, "волшебные острова", которые то возникают, то исчезают. Согласно последнему исследованию, скорее всего, они представляют собой сгустки органического вещества.

Как пишет Independent, эти загадочные объекты впервые были замечены в 2014 году, и с тех пор ученые пытаются выяснить, что это такое. Наблюдения с помощью зонда НАСА показали, что яркие пятна на поверхности метановых морей Титана существовали от нескольких часов до нескольких недель, а иногда и больше.

Исследователи ранее предполагали, что это могут быть фантомные острова, вызванные волнами, или настоящие острова, состоящие из взвешенных твердых частиц. Новое исследование, недавно опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, нашло связь между атмосферой Титана, его жидкими озерами и твердыми материалами, оседающими на поверхности луны.

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Известно, что туманно-оранжевая атмосфера Титана на 50% толще, чем атмосфера Земли. Она богата метаном и другими органическими молекулами.

"Я хотел выяснить, действительно ли волшебные острова могут быть органикой, плавающей на поверхности, так как пемза, которая может плавать в воде здесь, на Земле, прежде чем окончательно затонуть", — сказал ведущий автор исследования Синтин Юй.

Ученые обнаружили, что органические молекулы на основе углерода, которые преобладают в верхних слоях атмосферы Титана, могут слипаться, замерзать и падать на поверхность луны, особенно в лунные реки и озера жидкого метана.

Поскольку эти озера уже насыщены органическими частицами, исследователи обнаружили, что твердые частицы, выпадающие из атмосферы, не растворяются сразу, когда достигают жидкости.

Хотя отдельные твердые частицы из атмосферы, вероятно, слишком малы, чтобы плавать сами по себе, компьютерное моделирование показывает, что если бы твердые частицы были достаточно большими и имели правильное соотношение отверстий и узких трубок, жидкий метан мог бы просачиваться достаточно медленно, чтобы сгустки могли задерживаться на поверхности.

Но если у берега соединится достаточное количество сгустков, ученые говорят, что более крупные куски могут оторваться и поплыть, подобно тому, как ледники отрываются от берегов на Земле.

Сочетание большего размера и правильной пористости органических твердых веществ объясняет феномен "волшебного острова", говорят ученые.

Другие материалы по исследованию космоса

Как писал УНИАН, астрономы придумали простой способ найти внеземную жизнь. Этот способ подсказала сама Солнечная система. Оказывается, лучший способ найти внеземную жизнь – это сравнить количество углекислого газа в атмосфере планет одной планетной системы.

Также мы рассказывали, что на спутнике Сатурна Энцеладе было обнаружено еще больше органических молекул. Таким образом, Энцелад является одним из самых многообещающих мест для потенциальной жизни в Солнечной системе.

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