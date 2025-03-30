Ученые считают, что люди эпохи палеолита могли использовать кости мамонтов для изготовления наконечников копий.

В Австрии во время раскопок в местечке Лангманнерсдорф ученые обнаружили останки пяти огромных шерстистых мамонтов возрастом 25 000 лет. Исследователи подозревают, что люди эпохи палеолита обрабатывали кости мамонтов, пишет Live Science.

Останки мамонтов были обнаружены примерно в 65 км к западу от Вены. Кости и бивни были сгруппированы в двух разных зонах на расстоянии около 15 метров друг от друга.

В своем исследовании ученые рассказали, что в одной из двух зон команда обнаружила кости мамонта нескольких особей, которые были свалены в кучу. Многие из них имели следы и шрамы от человеческих инструментов, а рядом с ними находились каменные орудия.

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Во второй зоне ученые нашли останки по меньшей мере трех отдельных мамонтов. Они обнаружили фрагменты и целые останки огромных бивней мамонта, которые были сгруппированы вместе. Исследователи считают, что древние люди могли использовать кости мамонтов для изготовления наконечников копий.

"Тот факт, что мы нашли здесь не просто отдельные кости, а интенсивно используемые участки, на которых обрабатывалось несколько животных, превзошел все наши ожидания", - поделился археолог из Австрийского археологического института Австрийской академии наук Марк Хендель.

В издании напомнили, что шерстистые мамонты были важнейшим ресурсом для охотников эпохи палеолита. Они давали людям пищу, кости для инструментов и укрытий, а также шкуры для тепла. Многие из этих животных вымерли около 10 000 лет назад.

Другие открытия ученых

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