Ученые выяснили, почему морская жизнь стала однообразной после самого массового вымирания

Исследователи долгие годы не могли понять, почему это произошло.

Около 252 миллионов лет назад на Земле произошла одна из самых страшных биологических катастроф за всю историю наблюдений. Массовое пермское вымирание уничтожило более 80% морской жизни, после чего она повсюду выглядела одинаково, пишет Earth.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из из Стэнфорда рассказали, что эпоха, вызванная массовым пермским вымиранием, длилась миллионы лет. От тропиков до полярных областей морская жизнь стала странно однородной.

Ученые поделились, что после массового пермского вымирания виды, которые раньше держались в узких локальных зонах, внезапно появились повсюду. Исследователи долгие годы не могли понять, почему это произошло.

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Ученые из Стэнфорда нашли этому явлению убедительное объяснение. Они использовали окаменелости и данные об окружающей среде, чтобы проследить, как реагировали морские обитатели после пермского вымирания. В центре внимания исследователей были такие группы, как моллюски, устрицы и улитки - организмы, которые не только выжили, но и распространились по всему миру.

Ученые создали климатическую модель, которая отслеживает изменения кислорода и температуры. Она помогла объяснить, почему одни существа быстро распространялись, а другие вымирали.

"Для нас, палеобиологов, эта модель эквивалентна тому, как если бы климатологи получили компьютерные климатические модели, чтобы делать количественные прогнозы того, как должен измениться мир на основе некоторых простых математических представлений", - объяснил старший автор исследования Джонатан Пейн.

Для реконструкции древних океанов ученые использовали окаменелости и химические следы. Эти маркеры свидетельствуют об изменениях в окружающей среде, таких как температура, кислотность и уровень кислорода. Примерно в конце пермского периода мощная вулканическая активность в современной Сибири привела к глобальному потеплению и закислению океана.

Ученые подчеркнули, что до массового вымирания морские сообщества были очень разнообразны. После этого они стали шокирующе однородными. По словам исследователей, такая тенденция была связана не с исчезновением хищников, а с тем, что произошли глобальные изменения окружающей среды. Одни виды смогли выжить и распространиться, а другие - вымерли.

Теперь команда исследователей планирует применить эту модель к другим массовым вымираниям, включая то, которое уничтожило неавианских динозавров.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, как лягушки перехитрили одно из самых смертоносных вымираний на Земле. Ученые изучили 100 ископаемых группы темноспондильных, проанализировав размеры их тела, зубы и особенности черепа.

Кроме того, ученые нашли дерево, которое процветает благодаря регулярным ударам молнии. Удары молнии стали главным козырем в борьбе за жизнь для одного тропического дерева.

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