Археологи пока не поняли, почему неродственные дети были похоронены в одной гробнице, но считают, что их возраст может быть подсказкой.

В Месопотамии 5000 лет назад люди бронзового века построили сложные каменные гробницы, полные впечатляющих погребальных принадлежностей и человеческих жертвоприношений.

Исследователи до сих пор не разобрались в значении этого ритуала, но новое исследование скелетов дает подсказку: пол и возраст, в котором людей приносили в жертву, пишет Livescience.

"Тот факт, что это в основном подростки, увлекателен и удивителен. Это указывает на то, что ученые и историки на самом деле не придавали значения важности подросткового возраста как решающего этапа в жизненном цикле человека", - прокомментировал профессор сравнительной археологии в Университетском колледже Лондона Дэвид Вэнгроу.

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Это открытие также может перевернуть предположения о типе правления, который практиковала эта культура. Ранее ученые полагали, что это иерархическое общество во главе с королем, но эти захоронения намекают на более эгалитарную организацию.

В частности, Вэнгру с коллегами изучили серию скелетов, найденных на археологическом объекте Башур-Хююк на юго-востоке Турции. Башур-Хююк, входивший в состав древней Месопотамии, датируется периодом между 3100 и 2800 годами до н. э.

В новом исследовании, опубликованном в Cambridge Archaeological Journal, исследователи провели анализ ДНК на отдельном наборе скелетов и представили более детальный взгляд на захоронение, сосредоточившись на идее подросткового возраста как важного этапа жизни в этом обществе.

Анализ древней ДНК девяти скелетов из Башур-Хююк показал, что люди не были биологически связаны друг с другом. ДНК также показала, что большинство людей, которых изучали исследователи, были женского пола.

"Таким образом, мы имеем дело с подростками, собранными вместе или добровольно объединенными из биологически неродственных групп для проведения очень экстремальной формы ритуала", - сказал Вэнгроу и добавил, что значение ритуала до сих пор неясно.

Дело в том, что до этого ученые полагали, что основные захоронения представляли собой молодых королевских особ с принесенными в жертву слугами. Но эта интерпретация основывалась на идее, что ранние общества бронзового века превратились в крупные государства с королем на вершине социальной иерархии.

Теперь появилось больше археологических свидетельств того, что политические системы бронзового века были более гибкими. Общества в Месопотамии могли регулярно переключаться между иерархическим правлением, основанным на короле, и более эгалитарной социальной организацией, где люди коллективно принимают решения.

"Идея о том, что люди эволюционировали, чтобы жить только в одной форме общества почти все время, почти наверняка неверна", - сказал Вэнгроу.

"Более вероятно, что то, что мы видим в гробнице, является подмножеством более крупной группы, другие члены которой пережили ритуальный процесс и достигли полной зрелости",- высказал предполоение ученый.

Согласно исследованию, эту более крупную группу можно назвать "возрастным набором".

В целом в эгалитарных обществах лидерство приобретается, а не наследуется, но "возрастные наборы" и пол также могут играть роль. Например, старейшины могут цениться за свою мудрость и опыт, а подростки - за свои охотничьи навыки. В случае с захоронениями бронзового века в Турции этот "возрастной набор" подростков мог представлять собой посвященных в древний культ или жертв межгрупповой конкуренции или насилия, отметили исследователи.

"На данный момент мы можем сказать только то, что многие из подростков, похороненных в гробнице, не были жителями той местности, где их похоронили", - сказал ученый.

Другие находки в Турции

Осенью прошлого года в Турции нашли гробницу римского гладиатора, но без тела. Гробница на холме Аясулук принадлежала гладиатору по имени Евфрат, который жил в третьем веке. Однако, дело в том, что 200 лет спустя ее повторно использовали в качестве братской могили для 12 человек.

Также в Турции найдена самая древняя в мире подводка для глаз.

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