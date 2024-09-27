В октябре ожидается несколько крупных магнитных бурь, опасных для здоровья.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем и предупреждают об опасных явлениях. Иногда в периоды высокой активности наша звезда выбрасывает энергию в космос. На Земле в это время происходят магнитные бури. Такие явления могут быть опасны для метеозависимых людей.

Мы публикуем прогноз магнитных бурь на октябрь, который предупредит о самых опасных днях месяца.

Все магнитные бури в октябре 2024 года

По прогнозу ученых каждая неделя октября отметится магнитной бурей.

Видео дня

Первая сильная магнитная буря ожидается в начале месяца - с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.

Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 10 по 12 октября. В первый день мощность достигнет 4 балла, затем 5 баллов 11 числа и 6 баллов 12 числа.

Слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 17 октября.

Затем высокая солнечная активность будет с 22 по 26 октября. Эта буря будет продолжительной, но слабой - не выше 4 баллов.

Последний в месяце выброс солнечной энергии ожидается 29 октября, а мощность этой бури составит 4 балла.

Важно отметить, что этот прогноз является неточным и может меняться в течение месяца, поскольку предсказать поведение Солнца на такой длительный период трудно.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Метеозависимые, пожилые люди и обладатели хронических болезней могут ощущать недомогание в дни бури. Самыми частыми его симптомами являются головокружение, головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах, бессонница, раздражительность, повышенное давление.

Чтобы благополучно перенести периоды высокой солнечной активности, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В дни магнитной бури нельзя:

пить алкоголь и энергетические напитки, злоупотреблять кофе;

есть жирную, острую, нездоровую еду;

нервничать и влезать в конфликты;

нарушать режим сна;

пренебрегать физической активностью.

Если самочувствие серьезно ухудшилось и негативно влияет на работоспособность, то по возможности стоит взять больничный и посетить семейного врача.

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