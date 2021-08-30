Осень начнется с повышенной солнечной активности.

Первые дни сентября 2021 года отметятся повышенной активностью солнца. Это опасный период для метеозависимых и пожилых людей. В дни магнитной бури могут возникать головные боли и обострения хронических заболеваний.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

В среду 1 сентября ожидается повышенная солнечная активность силой 4 балла. Пик солнечной активности приходится на время с 5:00 до 7:00. Такие колебания будут ощутимы для метеозависимых людей. Следующий опасный день ожидается в пятницу 3 сентября – солнечная активность в эту дату снова повысится до 4 баллов.

Влияние магнитных бурь на здоровье

В период магнитных колебаний могут возникать такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце и суставах, повышенное или пониженное давление, обострение хронических заболеваний, бессоница.

Чтобы облегчить свое состояние в опасный период, за несколько дней до бури нужно придерживаться следующих правил.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи. Исключите кофе, алкоголь, сигареты. Чаще пейте травяной чай. Принимайте контрастный душ перед сном. Ложитесь спать в одно и то же время. Чаще выходите на улицу и больше гуляйте пешком.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось – постарайтесь взять больничный и отдохнуть несколько дней.

Автор: Екатерина Пулатова