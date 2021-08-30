Первые дни сентября 2021 года отметятся повышенной активностью солнца. Это опасный период для метеозависимых и пожилых людей. В дни магнитной бури могут возникать головные боли и обострения хронических заболеваний.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда в Украине ожидаются магнитные бури
В среду 1 сентября ожидается повышенная солнечная активность силой 4 балла. Пик солнечной активности приходится на время с 5:00 до 7:00. Такие колебания будут ощутимы для метеозависимых людей. Следующий опасный день ожидается в пятницу 3 сентября – солнечная активность в эту дату снова повысится до 4 баллов.
Влияние магнитных бурь на здоровье
В период магнитных колебаний могут возникать такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце и суставах, повышенное или пониженное давление, обострение хронических заболеваний, бессоница.
Чтобы облегчить свое состояние в опасный период, за несколько дней до бури нужно придерживаться следующих правил.
- Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи.
- Исключите кофе, алкоголь, сигареты.
- Чаще пейте травяной чай.
- Принимайте контрастный душ перед сном.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Чаще выходите на улицу и больше гуляйте пешком.
Если ваше самочувствие сильно ухудшилось – постарайтесь взять больничный и отдохнуть несколько дней.