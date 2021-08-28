Сентябрь будет достаточно спокойным месяцем без экстремальных бурь.

Солнечная активность оказывает сильное воздействие на наш организм. Из-за повышенной активности метеозависимые люди могут чувствовать головную боль, головокружение, тошноту. Чтобы обезопасить себя от негативного воздействия, важно подготовиться к опасному периоду.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда в Украине ожидаются магнитные бури

Первый осенний месяц будет достаточно спокойным. Повышенная магнитная активность ожидается 2 и 3 сентября. Пятница 3 сентября будет непростым днем для метеозависимых людей. Следующие всплески солнечной активности ожидают 11 и 12 сентября, но они будут не сильными. Магнитных бурь в сентябре не будет.

Как помочь организму в период бурь

В период повышенной солнечной активности возможны такие симптомы: головная боль, головокружение, боль в мышцах и суставах, тошнота, сонливость, повышенное давление, обострение хронических заболеваний. Сильнее всего действие бури ощущают пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, за несколько дней до предполагаемой активности нужно придерживаться некоторых правил.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Не употребляйте алкоголь, кофе, энергетические напитки в опасный период. Откажитесь от курения.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.

Принимайте контрастный душ.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Автор: Екатерина Пулатова